Clerbois SANDRA

L’amour pour la lecture, les livres et les arts plastiques m’ont conduite à choisir le métier d’artisan d’art enlumineur comme une évidence après l’obtention d’un DNSEP à l’école des Beaux Arts et une formation en arts du livre médiéval.



En 2006 je crée sc-enluminure. Je réalise pour les particuliers et les entreprises des lettrines enluminées, des monogrammes, des invitations, des signes du zodiaque, des poèmes et prénoms enluminés, des marque-pages, des faire-part de mariage ou de naissance suivant les techniques médiévales de l’enluminure. Des créations originales, personnalisées et uniques.



Je vous ouvre les portes de mon atelier boutique à Lauzerte dans le Tarn et Garonne (82) pour vous expliquer cet art ancestral et vous propose de suivre des stages d’initiation à cette technique utilisée au Moyen Âge pour décorer les livres.





Mes compétences :

Illustration