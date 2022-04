Clergue OLIVIER

Au service des industries agro-alimentaires depuis plus de 15 ans, je partage mon expérience avec les grands acteurs de ce marché: bureaux d'études, engineering, constructeurs, distributeurs.



Notre motivations: développer avec nos clients finaux des solutions innovantes, fiables et rentables.



C'est un plaisir d'évoluer aujourd'hui au sein du groupe GEA, un des plus important fournisseur en équipements et technologies de process.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Pompes

Process