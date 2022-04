Clerin OLIVIER

Mes vingt ans d'expérience dans la vente, notamment dans les systèmes de sécurité électronique, m'ont appris à maîtriser toues les étapes du développement et de la négociation commerciale. La prospection, l'analyse du besoin, le suivi d'un portefeuille clients, l'étude technique, le chiffrage ainsi que la présentation d'une solution globale à un décideur me permettent de gérer un dossier en toute autonomie et de créer de véritables partenariats avec mes interlocuteurs.

Actuellement en recherche active, je vous propose de me contacter afin de vous présenter mes compétences.

o.clerin@free.fr

06 02 22 47 70



Mes compétences :

Négociateur