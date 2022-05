Directeur des ventes grands clients chez un éditeur de progiciels, vente de solutions et projets d'informatique de gestion auprès des grandes collectivités et des établissements publics.

Territoire : Base installée et nouveaux clients. Secteur national France.

Expériences passées : Directeur des ventes New business France, Directeur d'agence Ouest, Ingénieur Commercial / account manager.

Basé à Nantes, mobile.