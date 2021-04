Patrick LE MAIRE

C'est dans le secteur agroalimentaire que j'ai le plaisir d'exercer le métier de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement, avec des expériences en PME, ETI et groupe international.



Ce qui me passionne dans ce métier ?

- donner du sens aux activités de mes collaborateurs, faire en sorte que le service Qualité (ou QSE) soit véritablement au service des équipes de production (et perçu comme tel !),

- agir au plus proche du terrain, communiquer sur le Pourquoi pour gagner l’adhésion sur le Comment, contribuer à ce que chacun soit conscient de l’impact de ses activités sur la satisfaction (ou non) de ses clients externes et internes,

- faire évoluer la fonction Qualité vers une vraie logique de management de la qualité, fortement imprégnée par les principes du Lean : mobilisation de l’intelligence collective, réduction des gaspillages et remise en cause permanente,

- donner au système de management une véritable dynamique d’amélioration, dans un esprit positif et fédérateur, optimiser les organisations à travers une approche collaborative, simplifier les procédures pour gagner en agilité,

Exigence et bienveillance sont pour moi deux attitudes-clé pour emmener une équipe vers l’excellence opérationnelle, avec pragmatisme, pédagogie et efficacité.



Mes compétences :

Qualité

Prévention des risques

OHSAS 18001

Agroalimentaire

Norme ISO 9001 V2008

ISO 22000

Norme ISO 14001

Amélioration continue

Veille

HACCP

Sécurité alimentaire

Arbre des causes