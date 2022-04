Cleto Marco DINI

Madame, Monsieur

Récemment diplômé en tant que chargé d'affaires TCE et Rénovation énergétique du bâtiment, je suis à la recherche d'un emploi me permettant de mettre en avant toutes mes connaissances et compétences acquises pendant ma formation et mon parcours professionnel.Avec les nouvelles lois et normes des logements et notamment pour la construction et la réhabilitation des anciens bâtiments, mon parcours professionnel et ma formation m'ont permis d’acquérir des qualifications qui me permettent à présent d'assurer le suivi, de proposer et de conseiller sur la construction, rénovation d'habitations, de locaux, de logements collectifs et l'accompagnement tout au long des travaux.

Mon expérience professionnelle me permet une bonne connaissance des matériaux et des techniques de la construction, de la négociation commerciale, du marché des fournisseurs.

Disposant d'une bonne pratique dans le bâtiment, je saurais répondre à l'ensemble des besoins et techniques indispensables pour gérer un projet de construction et rénovation.

Disponible et efficace je pourrais gérer les projets qui me seront confiés avec rigueur et précision.



Mes compétences :

- Identifier Examiner Optimiser tous travaux d'amé