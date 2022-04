Clever Institut est un organisme de formation continue, spécialisé dans les usages et technologies du digital.

• Filiale de Clever-Age

• Dirigeant : Lionel Cabon

• Créé en Sep 2011

• Site internet :Array

• Les centres de formation : Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes et Montpellier.

Nous contacter : info@clever-institut.com



Une offre formation regroupant plus de 200 cours inter ou intra-entreprise

• Les états de l'art du Digital

• Les séminaires Digital marketing

• Les stages pratiques de développement internet et pour mobiles (front et back)

• Les certifications au Digital et à l'UX





Catalogue en ligne :Array



Mes compétences :

Gestion de projet web

Développement web

Infrastructure web

Développement Front-end

Ergonomie et web design

UX

Développement Mobile

Communication digitale

Marketing digital

E-commerce

CMS

E-reputation