Julien DESVAGES

Après avoir joué un rôle important dans l'internalisation des développements des sites internet du groupe Le Nouvel Observateur, ce dernier continue à me faire confiance pour le développement de ses nouveaux projets en me confiant la responsabilité du service technique web.



Compétences acquises et/ou mises à disposition : PHP, Mysql, Javascript, Html, CSS, Windows, Linux, RedHat, Debian, Shell, Administration serveurs, Développement Web, Internet, Conception technique, Gestion de projets technique, Expertise et conseils SEO...



