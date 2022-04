Je suis Clèves Philip Ganga, Professionnel en management des ressources ( humaines et logistique) dont l'optique est d'assurer l’organisation de la sécurité professionnelle en Entreprises.

Conseiller, Formateur et Animateur HSE, ma démarche répond à l'urgence d'intégrer toute les entités d'une société au processus de la gestion permanente de la santé et sécurité au travail, gérer les aspect qualité produis, services avec une amélioration continue des pratiques, et insérer l'aspect développement durable pour la sauvegarde de l'environnement.



MISSIONS

- Assurer l’organisation de la prévention et protection en entreprise ou chantier, ainsi que dans la conception, réalisation puis pilotage projet.



- Garantir la sécurité des personnes et veiller sur la qualité des équipements, services, piloter la sécurité incendie, la sécurité dans l’utilisation ou manipulation des produits chimiques et radio actifs, engager la sécurité des installations classées ainsi que les audits d’étude du danger et de sûreté.



- Identifier, analyser et évaluer les risques professionnels (sanitaires, technologiques, écologiques, déchets et nuisances) pour faciliter la prévention, protection et intervention avec la maîtrise des audits spécifiques afin de répondre aux normes et exigences internationales de la sécurité professionnelle.



* travailler en qualité de conseiller HSE, en mettant l'accent sur les exigences que doit t'avoir une société répondants non seulement aux principes généraux de la sécurité au travail, mais aussi à la mise en avant des engagements d'une politique de sécurité qui réduira le risque professionnel au minimum zéro, est ma principale préoccupation.



Mes compétences :

Notion en Administration Entreprise

Notion en ressources humaines

Notion en développement durable

Notion en gestion de projet

Notion en gestion financière

Notion en Achivage

Conseil en management QHSE