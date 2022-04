Clic DROIT

Enseignant et technicien itinérant à domicile, j'allie sens de la pédagogie avec une expérience réussie dans le domaine de la relation client et du dépannage chez les particuliers ou en entreprise.





Spécialiste en

Nouvelles technologies

Box ADSL, informatique, téléphonie







Mes compétences :

Adaptation à des formats et contraintes fortes

Recherche de solutions et améliorations

Recrutement

Résolution des conflits

Transmission de connaissances

Négociation

Mise en oeuvre de solutions et améliorations

Évaluation des résultats

Logistique

Gestion budgétaire

Expression en public

Animation d'équipe

Recherche de financements et partenaires

Rédaction de documents de natures diverses

Transmission d'informations

Conduite de projet

Capacité à synthétiser

Capacité à promouvoir un projet

Management

Utilisation d'un multimètre et testeur réseau

L'architecture et fonctionnement d'un PC

Capacité à lire un document technique Anglais

Fiabilité, Maintenance, Disponibilité, Sûreté de f

Architecture réseau Internet

ADSL

Réseaux sans fil

Maintenance informatique

Déploiement

Informatique

Télécommunications

Sécurité des systèmes d'information

Architecture d'un réseau téléphonique commuté Prot