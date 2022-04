Client'issime FREELANCE POUR TPE/PME

Après une expérience riche et diversifiée de quatorze ans, je vous propose aujourd'hui mes talents en Freelance pour vous accompagner dans la détection de vos clients, la relance de vos campagnes Marketing/communication, votre stratégie commerciale, la gestion de vos clients...



Je suis votre commercial externalisé à distance pour un besoin ponctuel avec la durée de votre choix et des horaires de travail flexibles.

= > pas de contraintes, pas de démarches administratives, des économies financières et un gain de temps !



Mes principales compétences :

> Commercial sédentaire/développement commercial/vente

> Gestion de la Relation clients/fidélisation

> Gestion administrative, commerciale et financière de centres de profit

> Administration des ventes/comptabilité clients/recouvrement



Mon profil Viadeo perso. :

www.viadeo.com/fr/profile/jerome.lessard



Aimez ma page FB pour échanger ensemble, faire connaissance... :

www.facebook.com/clientissime



Nhésitez pas à me contacter sur Viadeo ou par email : clientissime@gmail.com



Mes compétences :

Logiciel CRM

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Business development

Développement commercial

Gestion administrative

Réalisation de devis

Gestion de la relation client

Stratégie commerciale

Administration des ventes

Techniques de vente

Microsoft Excel

Microsoft Word

Vente

Emailing

Suivi clientèle

Microsoft PowerPoint

Télévente

Comptabilité clients