Cliff BIANCANIELLO

De formation comptable, j ai affute mes compétences dans le domaine commercial dans plusieurs domaines. J ai évolué dans le négoce professionnel et dans la grande distribution spécialisée (bricolage grand public).



Mon domaine actuel est l'assurance à travers la gestion commerciale et administrative d'un portefeuille en statut indépendant de profession libérale.



Ayant évolué dans le domaine de la distribution, je souhaite y revenir à travers le projet en cours.



Ma capacité à créer et entretenir des relations sont une qualité phare de ma personnalité.



Mes compétences :

capacite assurances

management

gestion centre de profit

Relation client

Negociation client