Blaise DUPONT

Diplôme en 2004 en finance et contrôle de gestion, l'opportunité de gérer un point de vente comme un indépendant m'a permis de passer de la théorie a la pratique.

Par la suite, j'ai choisi l'opportunité de gérer plusieurs points de vente de manière a développer mon sens de l'organisation et mes compétences managériales chez un Hard discounter.

Enfin, en 2011, j'ai pris une franchise pour concrétiser mon projet professionnel.

A ce jour, je me suis orienté vers un nouveau secteur et je compte beaucoup m'enrrichir de nouvelles competences.



Mes compétences :

Grande distribution

Bourse

Franchise

Management

Business plan

Sponsoring

Fidélisation client

B to C et B to Me

Relations publiques

Logistique

Stratégie commerciale

Recrutement

Planification

Communication

B to B

Gestion financière et comptable

Achats

Import