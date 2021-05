Olivier DUPONT

Indépendant : ORDIZEN37.



A Fondettes , (37) , ORDIZEN37 propose une assistance informatique à domicile pour particuliers et professionnels.



Aux Particuliers : Assistance informatique (dépanner un ordinateur , installation une nouvelle configuration , récupérer des fichiers...); Internet (utilisation mails, problèmes connexion , partage connexion wifi ou adsl...); Conseils (précautions internet, conseils d''achat...) ; Formation (bureautique ,numérique, internet...).



Avec un anglais courant, je cherche aussi à aider les nombreux expatriés Anglais présents dans la région pour tous leurs soucis informatiques.



Aux Entreprises : Audit du parc ; Conseil en évolution ; Contrat de support ; Gestion de parc inventaire, mises à jour matériel et logiciels, suivi licences...



Avec plus de 20 ans d'expérience en informatique d'entreprise, j'ai le savoir faire et le savoir être en terme de patience , d'écoute, de professionnalisme. Passionné mais rigoureux, j'aime aussi conseiller et former .



Consultez les premières appréciations sur http://ordizen37-olivier.blogspot.fr/



tél . 06-11-27-35-32 - contact@ordizen37.fr - twitter @ordizen_37, et www.ordizen37.fr.



Mes compétences :

IT Manager

Responsable informatique

Système d'information

Conduite de projet

Création de site web

Dépannage informatique

Assistance utilisateurs

Formation

