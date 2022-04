Cliff VALLETTE

Madame, Monsieur,

Jeune homme plein de motivation, je suis à la recherche d’une entreprise sachant apprécier mes qualités et mes compétences à ses justes valeurs. Travail individuel ou en groupe, les divers formations et déplacements m’ont donnés de quoi m’adapter à beaucoup de situation, y compris et surtout celles impromptues.

Aujourd’hui expert monteur et mise en route dans le domaine industriel, je serais fier de partager mes connaissances.





Mes compétences :

Adaptation sur tout autre support

Solidworks

Mécanique, aéronautique

Microsoft Excel, Power point, Word

Nacelles, électricité, pneumatique

Hydraulique, CACES, azote