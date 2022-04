Cliff Wane Parle…

Cliff Wane Parle… est un talk show qui sera lancé à partir de Juillet/2013 prochain en République Démocratique du Congo/Lubumbashi, afin de raser le chômage et éradiquer la pauvreté dans un délai aussi bref.

Le chômage inquiète plus de la moitié des jeunes et vieux, alors diplômés des grandes écoles et universités ; et est à la base des plusieurs secousses dans le quotidien du congolais. Qui est responsable de cette hécatombe sociale ?

Il est illogique d’imputer la responsabilité à une quelconque institution ; toutefois, il sied de signaler que le manque d’information nécessaire est à l’origine de cette hantise d’inquiétude. Connaissance est un pouvoir, mais l’information est un pouvoir surnaturel ; donc l’information va au delà de la connaissance. C’est pourquoi, la simple connaissance ne procure pas l’emploi ni la stabilité ; mais il faut être informé de ce qu’il faut faire pour réussir.

Toute secousse ne secoue pas, excepté l’ignorance ; ainsi parle Cliff Wane. Toutes mes méthodes et stratégies vous seront directement acheminées dans vos maisons, afin de réussir.

Partant du savoir, on peut réussir ; voire créer l’emploi. Les exemples empiriques et l’entreprenariat seront la matière hebdomadaire de mes interventions stratégiques. Qui a fait quoi pour réussir ? Comment créer l’emploi ? Comment endurer les épreuves ? Quelle attitude prendre vis-à-vis d’une quelconque pression ? Etc.

Nous recherchons :

Mon équipe aura besoin d’une chaine de télévision fiable, pouvant diffuser régulièrement nos interventions en différé ou en direct ; y compris une équipe devant nous représenter au niveau de Kinshasa.

Veuillez boire l’eau du rocher, afin de réussir (ceci veut dire que ce n’est pas facile de s’en sortir, mais il faut s’y mettre ; personnellement, je suis passé par ce chemin de la croix).

Cliff Yumba Mpiana WANE, Consultant

Motivational Speaker et Senior Business Advisor CWconsulting

Exécutif chargé de recherche, exploitation artisanale et prospection chez Comipad