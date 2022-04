Cliff YUMBA MPIANA WANE

CWconsulting « Cliff Platiné » est un groupe qui offre divers services, avec succursale orientée vers la joaillerie. Ainsi, nous offrons des services ci après :

• Achat et Vente (fournisseur) d’objets en or, platine, diamant, argent et céramiques, lesquels teintés des pierres précieuses;

• Achat des pierres précieuses et semi-précieuses pour joaillerie;

• Construction et Génie civil ;

• Coaching et motivational speaking

• Formation

• Gestion des risques

• Gestion de la dette

• Gestion des ressources humaines et Communication

• Entreprenariat

• Thérapie des couples

• Vente des services (management, leadership, business strategy, investissement, médiation, étude de marché, facilitation, négociation, marketing, sondages, Politique sociale, policy analysis, artisanat minier, développement et expertise (conseils et stratégies);

• Assistance technico-financière aux investissements à petite échelle (PME) ;

• Commerce Général.



Spécialisations : Advisory services and Strategies :

Policy analysis, Management policy, Business Strategy, Fiscal policy, Business analysis, Marketing, Accounting, Audit, Business information systems, Leadership, Advertising, Mediation, Facilitation, Development, Implementation strategies, Social policy,Surveys, Negotiation, Market research, secretarial work…

consultant en marketing, management, leadership, Gestion,social policy, development, investment policy, policy analysis, development,business analysis,comptabilité et audit,Informatique,Bref Advisory services and strategies.

facilitateur de partenariat social KATANGA WESTERN CAPE 2007.



I am also a good Motivational Speaker



De manière succincte, je suis un fin analyste/stratège; capable de relever n'importe quel défi en un temps très record.

Cliff YM Wane

Senior Business Advisor et Motivational Speaker



