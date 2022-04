Clifford RICHARD

Prochainement titulaire d’un Master en Digital Management et Stratégie Web, je suis actuellement à la recherche d’une nouvelle opportunité professionnelle.



Avec un parcours diversifié dans les domaines du commerce, du management et du marketing, notamment au poste de Chef projet Marketing et Community Manager.

J'ai acquis des compétences approfondies dans les domaines suivants :

- Communication interne, externe et digitale - Marketing et Commercial - Gestion de projet - Développement commercial.



Mon engagement ainsi que mes précédentes expériences, illustrent une envie réelle de réussite et de progression au sein de mon futur environnement professionnel.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à me contacter.

-----------------------------------

06.89.62.32.66

clifford.ga.richard@gmail.com



Mes compétences :

Merchandising

Microsoft PowerPoint

Adobe Indesign

Relationnel

Excel (tableau croisé dynamique, fonctions, opérat

Management

Sphinx (études et questionnaires)

Gantt Project (suivi de projets)

Marketing

Emailing

Community management

Canvas