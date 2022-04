Climaker STEFFIE KERZULEC

Climaker réalise des Diagnostics de Performance Energétique (DPE) vous permettant de classer votre logement sur une échelle de consommation énergétique, ainsi que sur une échelle d’émission de gaz à effet de serre.

Son diagnostiqueur certifié et fiable vous accompagne dans ce diagnostic obligatoire en cas de vente ou de location de votre bien et vous conseille sur les travaux à effectuer afin d’améliorer votre confort et de diminuer votre facture d'énergie.

Je réalise également des attestions de prise en compte de la réglementation thermique.





Mes compétences :

Diagnostic de performance énergétique

Audit énergétique

Réglementation Thermique 2012