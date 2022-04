Clinique CHERRAK EL GHOSLI

Des structures,……..des équipements……….et des hommes Au service de la sante

Inaugurée en Juillet 2002, implantée au cœur de la ville d’Oran notre clinique est conçue et réalisée comme un véritable médico-chirurgicale



Chirurgical d’une capacité de 55 lits avec un plateau technique en mesure d’assurer les spécialités médicales, chirurgicales et d’obstétrique les plus pointues, les explorations fonctionnelles les plus complètes et un service des urgences qui accueille les patients 7J/7 et 24h24.



Elle abrite au sein de son complexe médico-pédagogique un centre de formation médicale continue.



La conception générale de cette clinique, son équipement et son fonctionnement ont été étudiés pour favoriser au maximum les traitements en ambulatoire de façon à offrir des soins à des couts accessibles.



Les études et la réalisation de ce projet ont été assurées par les meilleurs bureaux d’études spécialisés internationaux et le centre médico-chirurgical est entièrement équipé de matériel neuf d’origine européenne agrée par le ministère de la santé.



L’équipe médicale est composé de médecins formé dans les meilleures universités nationales et internationales et notre personnel infirmier est sélectionné avec le plus grand soin et soutenu par une formation continue sur le terrain.



Par ailleurs la gestion de l’établissement est assurée par des professionnels motivés pour la réalisation de ces objectifs de qualité et se tenant à l’écoute des médecins, des patients et du personnel.