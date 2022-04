Clinique La Corniche

Créée en janvier 2003,la polyclinique La Corniche est un établissement de santé privé pluridisciplinaire moderne et chaleureux situé au cœur de la ville de Sousse.



Elle a une dimension à taille humaine de façon à offrir, dans une atmosphère accueillante et rassurante, un service personnalisé, des soins de qualité et une attention particulière à chacun de ses hôtes.



Son infrastructure moderne, les compétences médicales et l’ensemble de l’équipe qualifiée et attentionnée, transmettent le sentiment d’être en confiance et en sécurité.



