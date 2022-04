CLINMA sarl





Présentation de la société CLINMA :



La société CLINMA est une jeune société de nettoyage et de prestations de services qui a fait récemment son entrée dans le marché national. Notre société s’est engagée à réaliser ses activités dans un cadre de partenariat avec ses clients dans le but de se positionner en tant que leader dans son domaine d’activité. Pour ce, nous disposons d’un personnel qualifié, possédant un savoir-faire de niveau professionnel.

La société CLINMA reste particulièrement vigilante sur le plan qualité en faisant respecter les normes d’assurance qualité dans tout le processus de nettoyage.



 Nos secteurs d’intervention :

+ Nettoyage industriel et domestique;

+ Nettoyage de fin chantier ;

+ Hygiène ;

+ Dératisation, Désinsectisation, Désinfection ;

+ Gestion de Syndic des copropriétés;

+ Facility Management







CLINMA sélectionne pour vous les meilleurs profils, choisis pour vous les meilleurs produits, et vous propose les meilleurs prix



LA GERANCE

Siège social: Résidence SHEMSI N° 265 9 étg Bd ZERKTOUNI Casablanca Maroc- RC 293811 PATENTE 35696454 IF 14472201 CNSS 9833600

Tél : 0522390026

Fax 0522 942821

GSM : 0691119648

