Autodidacte, je pratique la magie depuis environ 20ans, souvent primé, festivals de magies Cagnes sur mer, Lyon, Paris...je fonctionne en autoentreprise donc sur facture ce qui simplifie les demarches pour les clients.

magicien des plus grands, je me deplace en france et à l'étranger.



Mes compétences :

Cocktails

Hypnose

Soirées privées