Clio LASNON

Diplômée en urbanisme depuis 2009, j'ai occupé pendant plus de 5 années, un poste de chargée d'études dans un bureau d'études spécialisé en ingénierie V.R.D et paysage, au sein duquel j'avais en charge des études de planification urbaine et des études pré-opérationnelles, ainsi que la réponse aux appels d'offre. J'ai également participé à plusieurs études de maitrises d’œuvres pour l'aménagement d'espaces publics, lotissements et zones d'activités.

J'ai mis à profit l'année 2015 pour passer le concours externe de rédacteur territorial, duquel je suis lauréate, et j'ai réussi en 2017 le concours d'attaché territorial en externe, spécialité urbanisme et développement des territoires.

Enfin, j'ai présenté et obtenu en2015 ma qualification de l'Office Professionnel de Qualification des Urbanistes.

Depuis l'été 2016, j'ai rejoint la fonction publique territoriale et exerce mon métier au sein d'une commune de 3200 habitants où les valeurs de service public, efficience et polyvalence prennent tout leur sens. Après avoir effectué un remplacement long au sein du service urbanisme, je suis aujourd'hui, collaboratrice du directeur général des services de la commune.

Je suis à votre disposition pour tout entretien et souhaite élargir mon réseau professionnel.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Urbanisme

Ingénierie

AutoCAD

Travail en équipe

Rigueur/adaptabilité

Cahier des charges/analyse

Diagnostic territorial et études préalables

Communication/concertation

QGIS