Clio MIANNÉ

Et si...



On défiait les idées reçues ?



- Le manque d'expérience des jeunes ... " pas pour moi avec 8 entreprises et plus de 5 ans d'expériences cumulées."

- Le manque d'envie, d'entrain des jeunes ... "passionnée, dynamique et investie, j'aime être en action, écouter, échanger et travailler en équipe."



On déjouait les casse-têtes ?



"Grâce à mon expérience et à ma créativité, je peux faire face aux problématiques diverses, chercher des solutions et apporter des réponses adaptées"



On croyait en l'avenir ?



" Très motivée, j'ai envie de progresser et de faire progresser mon entreprise. Etre une source de nouvelles inspirations pour de nouveaux projets."



Mes compétences :

Relations Presse

Relations Publiques

Evénementiel

Réseaux sociaux

Gestion événementielle

Commerce international

Marketing

Communication institutionnelle

Communication externe

Communication online

Stratégie de communication

Communication visuelle

Communication événementielle

Communication