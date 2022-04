Clio NICOL (PENARD)

Diplômée de Master en Archéologie et Histoire et de Master Médiation du patrimoine en Europe, formée à la librairie, je recherche un établissement où développer mon expertise dans la coordination des activités à destination des publics ou dans l'édition littéraire.



Je saisis pleinement les enjeux de la médiation des publics, entre transmission et partage. Le livre et les expositions sont, à mon sens, les outils les plus à même de sensibiliser notre société à la culture. Je souhaite participer à l'amener à interroger le monde, à voyager, à confronter les idées, les objets ou les médias, la réflexion et le plaisir.



Mes compétences :

Médiation culturelle et scientifique

Inventaire et récolement de collections

Montage de projets culturels

Conception et réalisation d'expositions

Conception et coordination d'événements

Recherche documentaire et iconographique

Rédaction d'articles et contenus

Edition culturelle et scientifique

Conception d'outils de médiation

Conservation du patrimoine

Communication culturelle