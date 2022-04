Clio SCANDOLO

Je m' intéresse à l'ensemble des domaines interférant dans la vie des affaires.

J'ai à ce titre étudié le droit des affaires ainsi que la finance afin de pouvoir apporter une expertise dans ces différents domaines. J'ai pu également me spécialiser dans la problématique de la transmission d'entreprises, problème incontournable pour les chefs d'entreprises souhaitant partir à la retraite. Je m'occupe de la gestion courante et contentieuse depuis 2007 d'un portefeuille immobilier comportant des baux commerciaux et des baux à usage d'habitation. Mes stages en cabinet d'avocat m'ont permis d'appréhender mes connaissances en droit des affaires telles que la constitution de société, cessions de fonds de commerce et de baux commerciaux.



J'ai pu occuper le poste de chargée d affaires entreprises, poste qui allie à la fois la technicité avec le côté commercial. Désormais, j'occupe le poste de Compliance officer concernant les sanctions internationales et embargos pour lequel j'ai obtenu une certification interne a BNP PARIBAS.

Ces différentes formations et activités attestent de ma capacité d'adaptation et de ma curiosité.



