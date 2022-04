Clio SERRANO

Mon expérience dans les différentes compagnies de négoce telles que Pierre Fabre et Nutrition et Santé m'ont permis de travailler dans des sociétés internationales dans le domaine de la Distribution.



J'ai participé à des projets de déploiement d'ERP et de CRM dans les filiales étrangères de ces deux entreprises.

Selon les projets, les missions que j'avais en charges ont évolué :



Pierre Fabre - ERP Microsoft Dynamics AX :

Je suis à la fois l'interlocutrice « Customer Service » privilégiée pour les déploiements de toutes les filiales du programme Dynamix, et un Coordinateur Projet d'un des déploiements, en synergie avec les enjeux business locaux et de la stratégie de développement du groupe à l'international.



Nutrition et Santé - ERP Minos et CRM Minos

Dans ce projet j'ai été en charge du déploiement de l'ERP dans la filiale italienne dans le domaine de la Distribution et de la CRM pour la force de ventes. J'ai donc été amenée à m'occuper des phases classiques d'un projet de l'analyse du besoin au déploiement de la solution.

Aujourd'hui je suis responsable de la cellule maintenance, pour assurer le support de l'ensemble des filiales démarrées.

Comme dans tout projet avec un éditeur, il y a donc un travail de coordination entre les différents métiers, de planification des taches, de communication, de mise en place d'indicateurs et leurs suivis.



Mes compétences :

SAP

Microsoft SharePoint

Microsoft Project

Microsoft Excel

Microsoft Dynamics AX

Knowledge Management

Gantt Project

Business Objects

Business Intelligence