Clive PARKER

Formé comme Chartered Accountant a Londres, j'ai acquis un profil d'un DAF international très professionnel dans des entreprises variés; l'imprimerie, les outils de coupe, le 'outdoor'.

Très intéressé dans tous les aspects d'un business, j'aime travailler en équipe pour trouver des solutions pour améliorer les façons de travailler.

Apres 4 ans a Londres, 4 ans aux Bermudes,4 ans a Bristol, j'ai eu 4 ans a Francfort comme CFO Europe pour l'entreprise américain ATI Stellram. Ensuite on m'a offert la poste de CFO EMEA pour The Coleman Company (propriétaire de la marque Campingaz)a Lyon.

J'ai assuré la position du président en intérim entre juin 2008 et février 2009.

Fin 2009, la groupe a décidé de transférer la siège européen à Francfort et j'ai décidé de rester a Lyon.

Pour changer les idées, j'ai crée une entreprise a partir de zéro de vendre les meubles anglaises hautes gammes sur le marché français.

En 2013 j'ai repris une position chez une groupe Britannique, Morgan Advanced Materials Plc, une entreprise FTSE 250.



Mes compétences :

Ressources humaines

Juridique