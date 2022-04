Brunelle BARILLARO

Ayant acquis une maitrise stratégique et opérationnelle dans la communication digitale, je me suis spécialisée en référencement SEO depuis 2012 ans : Mettre en place les bonnes pratiques du référencement pour permettre une visibilité de votre offre et de votre marque et faire croître votre business.



Je vous accompagne ainsi à booster la commercialisation de vos produits et services, en actionnant plusieurs leviers du webmarketing : stratégie de communication et digitale, réalisation de sites web, référencement SEO et audit de site web, production et gestion de contenu éditorial, réseaux sociaux et social selling.



J'ai développé également une activité de formation, pour accompagner les personnes désireuses d'acquérir des notions de Référencement SEO (niveau débutant ou perfectionnement), de Webmarketing (définir une stratégie digitale et mettre en place les leviers d'acquisitions), et de Réseaux Sociaux, pour avoir de la visibilité et promouvoir son activité.



Contactez moi sur :Array



Mes compétences :

Conseil en communication

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Développement commercial

Conseil en webmarketing

SEO

SEM

Stratégie de communication

Stratégie digitale

Réseaux sociaux

Formation

Référencement naturel