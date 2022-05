Thierry SCIARE

--» http://www.brasero.biz



— CRÉATION GRAPHIQUE [ web - mobile - papier ] — J'offre une large gamme de services de la création de logo et charte graphique, création de site web, plaquette interactive, conception d'animation graphique, brochure B2B, supports événementiels ...



— DES RÉPONSES MODULABLES — Graphiste freelance sur Nantes et Paris, j'apporte une réponse personnalisée et modulable pour valoriser votre communication. Je vous accompagne tout au long du processus créatif et définit les meilleurs choix pour rendre votre identité graphique originale, cohérente et unique.



- Analyse des besoins [ cahier des charges + stratégie graphique ] ;

- Création graphique web - mobile - papier

- Développement d'interface web - mobile [sous Wordpress ]

- Conseil et suivi du projet, formation sur les outils en ligne...



Mes compétences :

Conseil en communication graphique

WebDesign

Graphiste

Freelance

E-commerce

E-pub

Site internet

E-learning

Nantes

Paris

Flash

Html/css

Webmarketing