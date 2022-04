Clo DOMINGO

Tour à tour chef de projet web, web master et web designer, témoin actif des premiers pas du web, créative, curieuse et passionnée, je suis spécialiste joomla et toujours prête à m'approprier de nouvelles solutions (open sources ou pas !) et de nouveaux projets.



Vous cherchez un chef de projet qui maîtrise toute la chaîne de conception d'un site web ?

Contactez moi !



Mes compétences :

Conception

Créativité

Communication web

Projet web

Cms

Web designer

Web

Internet

Formation