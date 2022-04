Clodine Isabelle SELLE

Je suis à la recherche d'une opportunité de travail. je reste disponible pour une éventuelle offre en rapport avec mes compétences. D'habitude très organisée j'ai un goût prononcé pour le rangement, je suis très spontanée et dynamique. Je me sens autant à l'aise en travaillant en équipe ou seule. J'aime particulièrement la vente et tout ce qui se rapporte directement au Marketing. Très joyeuse je sais distribuer la bonne humeur, bonne attitude communicationnelle.



Mes compétences :

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel