Bonjour Madame, Monsieur,



J'ai 23 ans et je suis tout juste diplômée d'un Master Marketing International - Spécialisation Luxe.

Je recherche activement un emploi dans le secteur de la cosmétique qui est une véritable passion.

Je suis interessée par un CDI ou un CDD en Marketing Stratégique voire Opérationnel.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations me concernant.



Bien cordialement



Cloé Adenane



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel