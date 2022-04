Cloé Beaugrand

née le 17 mai 1985

vit et travaille à PARIS, GRENOBLE, LYON



cloe_m90@hotmail.com



Ma formation, mes stages, et mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir une bonne connaissance du milieu institutionnel artistique et culturel ainsi qu'un champ varié de compétences...



Vous trouverez ici un extrait de mon travail photographique: http://cloebeaugrandphoto.tumblr.com/



Mes compétences :

Peinture

Graphiste

Monteur d'exposition

Art contemporain

Régie des oeuvres

Photographe

Bâtiment

Histoire de l'art

Artiste plasticien

Médiatrice culturelle

Billetterie

Adobe creative suite master collection quarkx

Arts plastiques

Photographie

Édition