Je suis une jeune femme au profil junior dans la paie, très dynamique, souriante et dotée d'une très bonne capacité d'apprentissage et d'adaptation à son environnement.

Suite à une reconversion professionnelle, je suis maintenant très épanouie dans ce secteur et souhaite apporter toutes mes connaissances et toute ma motivation au service de la paie et des ressources humaines.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

Cegid