Cloé BRIAND

Après un Bac ES, option SES (obtenu avec une mention AB), je me suis dirigée vers une première année de licence AES (Rennes 2). Jugeant ce cursus peu professionnalisant, je me suis réorientée vers un BTS Management des Unités Commerciales (ESCCOT à Cesson-Sévigné). J'ai réalisé ce BTS en alternance à Geant Casino (Rennes).



Après quelques rencontres clés ainsi qu'un intérêt grandissant en droit du travail, j'ai decidé de poursuivre mes études dans le domaine des ressources humaines.



J'ai donc préparé un titre certifié Bac+3 gestionnaire des ressources humaines, spécialité administration du personnel à Pigier Performance (Brest). J'ai obtenu ce titre en alternance au sein du service formation à Thales Global Services (Brest). J'occupais le poste de gestionnaire de formation, j'étais par conséquent chargée du suivi du plan de formation de l'entité ainsi que de la réalisation de reportings en préparation de réunions avec les IRP.



Suite à ce titre, obtenu avec la moyenne de 13,95/20, j'ai souhaité aller plus loin dans mon parcours de formation et me diriger vers un Master.



Je suis donc actuellement en préparation d'un Master Management des Ressources Humaines et des relations sociales (titre certifié BAC+5), au sein de l'Ecofac Business School (Cesson-Sévigné). Ce titre, professionnalisant, me permet de réaliser deux années d'alternance.

J'ai ainsi été recrutée par FAURECIA Sièges Automobiles (Caligny) au poste d'Apprentie RH. Mes missions actuelles sont l'élaboration, le pilotage ainsi que le suivi du plan de formation du centre technique (400 personnes, principalement des ingénieurs).

Ayant la volonté de professionnaliser ses alternant, Faurecia m'a proposé de faire valider mon expérience par un CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) dans le domaine des Ressources Humaines. Je prépare donc un double-diplôme.



Mon projet professionnel est d'accéder à un poste de responsable de formation.



Mes compétences :

Formation professionnelle continue

GPEC

Recrutement

Developpement RH

Management des ressources humaines

Droit social

Management de proximité