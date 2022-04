Diplômée du M2 "Méthodologie et Statistiques en Recherche Biomédicale" (Pr Bruno FALISSARD, Paris Sud), 2016.



Actuellement : Chef de projet (GEOCAP-BIRTH et adjointe RNCE-COHOPER) à l'INSERM dans l'unité du Dr Jacqueline CLAVEL : Epidémiologie des cancer de l'enfant et de l'adolescent - CRESS U1153 Eq.7. + Formation supplémentaire : M2 "Génétique Épidémiologique et Biomarqueurs"



Mes compétences :

SAS

R

Recherche clinique

Épidémiologie

Biostatistiques

Génétique

Gestion de projet

Linux