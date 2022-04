Bonjour je m'appelle Cloé , j'ai 20 ans et je cherche activement des petits bouts rapides qui me permettraient d'économiser rapidement !

Je n'ai que le permis deux roues pour l'instant , je suis occasionnellement agent en Marie et ça me dérange pas d'effectuer des livraisons , distribution de flyers , garde d'animaux etc .. Je suis une personne motivée et fiable , j'essaierais de me montrer à la hauteur en tout cas en toutes circonstances .



Merci et bonne journée !