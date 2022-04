Cloé LEMAILE

Je suis diplômée éducatrice spécialisée depuis juillet 2012 et suis actuellement à la recherche d'un premier emploi. Actuellement je recherche plutôt en Bretagne et dans le secteur de l'insertion sociale, de la toxicomanie ou de la protection de l'enfance. Mais je suis ouverte à tout autre poste d'éducatrice spécialisée qui pourrait me permettre d'enrichir mon expérience.

Je suis une personne dynamique, à l'écoute et motivée à apporter mon expérience et à approfondir mon apprentissage du métier. De plus les stages effectués tout au long de ma formation m'ont beaucoup apporté et formé à être apte à différentes situations sur le terrain.

Je n'ai pas de permis mais suis disponible et mobile dans la mesure de mon possible par le biais des transports en commun et covoiturage.



Mes compétences :

Animation de réunions

Empathie et sens de l'écoute

Bonne humeur et motivation à toute épreuve !

dynamique