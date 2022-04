Cloé MOUCHET

En tant que chef d'équipe je suis responsable de la qualité de l'activité sur le terrain.

Analyser, Anticiper et être réactif : voici la recette pour garantir un projet solide et satisfaire nos clients.



Mes compétences :

Réaliser une étude qualitative et quantitative

Rechercher les sources d'informations pertinentes

Animer les entretiens

Mise en forme des informations (Power point...)

Etablir des prévisions, évaluations et reco

Concevoir un questionnaire et guide d'entretien

Former et superviser les enquêteurs

Rédaction concepts produits/storyboards

Marketing