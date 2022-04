Issue d'une école d'ingénieur Agroalimentaire (AgroSup Dijon), j'ai complété ma dernière d'études en suivant la spécialité Formulation et Qualité des aliments. Cette spécialisation m'a permise de réaliser rigoureusement mon stage de fin d'études dans le centre de recheche SOREDAB (Groupe Savencia). Cette expérience s'est poursuivie par un poste d'ingénieur de recherche au sein de l'entreprise pour réaliser deux missions précises.



Sérieuse, dynamique et appliquée, je cherche à développer mes compétences et mon savoir au sein d'une entreprise agroalimentaire.



Je suis disponible immédiatement.



Mes compétences :

SAS Statistical Package

Matlab

Microsoft Office

Spectroscopie

Rhéologie

Chromatographie liquide

Chromatographie gazeuse

Spectrométrie de masse