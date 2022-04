Cloé RICARD

Diplômée de deux écoles de commerce (ECE Lyon et ISC Paris), j'évolue au sein de la société Bayrol depuis 6 ans. Après une expérience à mi-chemin entre le commerce et le marketing, je suis actuellement chef de produits groupe. Ma mission est de proposer et de mettre en oeuvre les solutions marketing adaptées à chacun de nos clients en Europe (Gestion des gammes de produits, Promotions, Supports de communication...)



Je vous laisse découvrir mon profil.



A bientôt



Cloé



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Communication

Communication externe

Chimie

Publicité

Communication interne