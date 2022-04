Anne MARCON

En recherche active sur Lyon dans la communication - événementiel - relations presse.



Habituée aux relances téléphoniques, aux piges, à la gestion des shoppings, les challenges quotidiens d’une attachée de presse me stimulent.



De plus, je suis opérationnelle pour organiser des évènements

(Press Conferences- Catwalks - Press Lunchs & Breakfasts - Lancement de produits - Press Events Présentation / Fashion - Deco&Design Cocktail).



Je suis créative, polyvalente, dynamique et souriante........



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Presse

Relations Presse