Cloé RIGAUD

Après l'obtention de mon DUT information et communication à Lille, je m'en vais vers la capitale française. Direction Paris. Après 2 années passées sur les bancs de l'école Mod'art International à étudier le management de la mode, du luxe et de l'art de vivre, je vais intégrer l'Ecole Supérieure de Journalisme. Je n'ai qu'une chose en tête : devenir journaliste lifestyle (mode, culinaire, voyage) pour les plus grands magazines, ou même pour une émission télévisée. Après quelques expériences dans ce domaine (meltyfashion, France 2, Lui magazine), je suis déterminée à continuer dans cette voie et à concrétiser mon projet professionnel.





Mes compétences :

Photoshop

Communication

Word

Powerpoint

Facebook

Rédaction

Photographie