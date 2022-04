J'ai, ce qu'on appelle, une triple casquette !

De la communication au journalisme en passant par la mode, mon parcours est atypique.

Avec un cursus scolaire aussi diversifié, et quelques expériences professionnelles, j'ai pu développer des compétences dans ces 3 domaines.



Communication : réseaux sociaux, communiqués de presse, newsletter, organisation d'événements, PAO, pack office...



Mode, luxe et art de vivre : culture mode, marketing et communication, rédaction d'articles mode et lifestyle...



Journalisme : presse écrite, web, télévision. Cadrage, montage, écriture du commentaire sur images, réalisation d'interviews... Angler un sujet, caler un reportage...



https://www.youtube.com/channel/UCI0tKRG4YDkYdPuP5JszBxQ/videos



Retrouvez mes reportages sur ma chaîne Youtube "Cloé Rigaud".

Reportages réalisés par moi-même de A à Z : cadrage, interview, montage, commentaire sur images.



Mes compétences :

Rédaction

Prises de vues vidéo

Voix off

Microsoft

Adobe

Wordpress

Photographie

Réseaux sociaux

Audacity

Final Cut Pro