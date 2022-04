Cloé ROUSSEAU

Avocate depuis plus de 10 ans, j'ai tout d'abord exercé au Barreau de Paris dans le cadre d'une activité exclusivement judiciaire dédiée au droit social. Je me suis ensuite rapprochée de ma région d'origine, intégrant en 2004 le Cabinet Barthélémy Avocats à Rennes, ce qui m'a permis d'associer l'activité de conseil à ma pratique du contentieux.



Ainsi, spécialisée dans la gestion des contentieux sociaux à risque pour l'entreprise, j'interviens dans tous les litiges individuels et collectifs.



En toute occasion, je m'attache à apporter des solutions techniques adaptées aux besoins du client, fondées sur une relation de confiance et de proximité dans le cadre des recommandations que je suis amenée à formuler, afin de sauvegarder en permanence l'intérêt du client.



Enfin, j'ai pu développer une activité de formation en droit social à destination des entreprises et de leurs collaborateurs (dirigeants, managers, RH, paie,...).



Mes compétences :

Avocate

Conseil

Droit

Droit de l'entreprise

Droit de la sécurité sociale

Droit social

Médiation

Prud'hommes

Sécurité

Sécurité sociale