Clorinde BLANC

Bonjour,



Issue de la presse audiovisuelle en tant que responsable de production, je me suis orientée vers les métiers du Web, notamment en gestion de production et de projets multimédias.

J'ai eu l'occasion et la chance de participer à de belles aventures culturelles, transmédias telle que le projet " Musée Tansversal ".

Mes compétences de conduites de projets sont multiples et serviront au mieux vos projets multimédias.







Mes compétences :

Conduite de projets multimédias

Réseaux sociaux

Indesign CS5

Rédactionnel print et web

Planning stratégique

Budget management

Photoshop

Evénementiel/

Gestion de projets audiovisuels

Géstion des entreprises et d'administration