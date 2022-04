Clothilde BRAC DE LA PERRIÈRE

En Freelance depuis Février 2012.





Formation dans le design d'espace.



Expérience auprès de chantiers de particulier.



- Chantier de valorisation immobilière sur appartement en location. Février 2012



-Projet d'aménagement d'un salon privé en Show-room, pour le lancement d'un ligne de vêtement de Luxe en confection sur mesure pour homme " SALON VAUBCOUR" (Avril 2011).

" http://www.vaubecourlyon.com/ "



-Projet d’agencement et de remise en lumière de l'Eglise Sainte Blandine Lyon 2ème (Juin 2011).



- Chantier Privé chez un particulier.

réfection cage d'escalier et entrée. Octobre 2011



-Conseil en Déco, agencement intérieur chez particulier Lyon.





Dynamique, grande sensibilité artistique, sens du contact.

Concevoir un lieu fonctionnel, trouver des solutions qui soient à la fois pratiques et esthétiques est pour moi une passion. Jouer avec les volumes, les matériaux, les couleurs me permet d’exprimer pleinement ma créativité.





http://instinct-dinterieur.blogspot.com/



Mes compétences :

Décoratrice

Home staging