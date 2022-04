Je me présente, je suis Clothilde Cardon, issue d'un milieu scientifique, je me suis dans un premier temps orienté vers la comptabilité qui m'a plût puis une opportunité s'est offerte à moi et j'ai pu gérer le secrétariat d'une société de conseil et d'expertise comptable. Voulant me former à ce métier qui est devenu ma vocation, j'ai entrepris une formation de 6 mois conventionnée par l'état et diplomante. Cette formation s'institulait "Certification au titre de secrétaire polyvalente bureautique" anciennement "Secrétaire assistante" niveau 4. Finissant cette formation en fin juillet 2011 et obtenant le dîplome, j'ai commencé ma recherche d'emploi et un mois plus tard, début septembre, je suis entrée à MKG pour un CDD de 6 mois.



Mes compétences :

Adobe

Cs3

HTML

Macromedia

Microsoft CRM

Microsoft Office 2003

Outils office